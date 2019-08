Bild: Walace dell’Hannover a un passo dall’Udinese | Alfredo Pedullà

Dopo Jajalo, l’Udinese si appresta a chiudere per un altro centrocampista centrale. I friulani sarebbero infatti tanto vicini al 24enne brasiliano Walace dell’Hannover 96 che, secondo la Bild, la società tedesca avrebbe deciso di non convocare il giocatore per la partita odierna di campionato proprio per non rischiare di mettere a repentaglio la trattativa in uscita. Per la testata tedesca, il costo dell’operazione sarebbe di 6 milioni di euro.

Foto Hannover 96 Twitter