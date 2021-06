Bild: Rummenigge firma la risoluzione del contratto da presidente del Cda del Bayern Monaco

Novità in casa Bayern Monaco, secondo quanto riferisce la Bild in un’ultima ora, Karl-Heinz Rummenigge avrebbe firmato la risoluzione del suo contratto da presidente del Cda del club bavarese. Rummenigge aveva il contratto in scadenza a dicembre, ma questo anticipa il suo addio al Bayern Monaco. Al suo posto ci sarà Oliver Kahn, adesso manca solo l’ufficialità.

Foto: Twitter Bayern Monaco