Bild: rottura in vista tra Muller e il Bayern Monaco. In estate ci ha provato l’Inter

Thomas Muller è entrato a far parte del settore giovanile del Bayern Monaco quando non aveva ancora compiuto undici anni. Diciannove stagioni più tardi, però, le strade dell’attaccante tedesco potrebbero separarsi da quelle del colosso bavarese. Abituato a essere un tassello centrale per la sua squadra, Muller non starebbe digerendo con facilità le tante panchine di questo inizio di stagione, nel quale è riuscito a racimolare solo due gettoni da titolare in campionato. Il 30enne non è tra i preferiti del tecnico Niko Kovac e per questo, come riporta Sport Bild, avrebbe deciso di dover cercare altrove la propria felicità. Il portale tedesco scrive delle offerte rifiutate dal giocatore negli ultimi anni, quando la possibilità che non si rispettasse appieno gli impegni contrattuali fino al 2021 era remota, forse inesistente. Si erano fatte avanti dall’Inghilterra Arsenal, Liverpool e Manchester United e nella scorsa estate anche l’Inter di Antonio Conte. Non ci fu niente da fare, ma ora la situazione è decisamente cambiata.

Foto: Express