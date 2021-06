Bild: offerta da 95 milioni del Manchester United al Borussia per Sancho. Ma c’è ancora distanza

Secondo quanto riferisce il quotidiano tedesco Bild, il Manchester United fa sul serio per Jadon Sancho. I Red Devils avrebbero offerto 70 milioni più 15 di bonud per l’esterno inglese, ma la società tedesca ancora non è soddisfatta dell’offerta. Il Borussia Dortmund chiede 90 milioni più 20 di bonus, c’è una forbice di 15 milioni che potrebbe essere colmata, soprattutto quando ci sono queste offerte elevate. Ancora la trattativa non è conclusa, ma il Manchester United è deciso di riportare in Inghilterra Jadon Sancho.

Foto: Twitter Borussia Dortmund