Bild: la Juve vicina a Boateng per sostituire Chiellini. E c’è l’indizio…

L’infortunio a lungo termine di Giorgio Chiellini ha certamente sconquassato i piani della Juventus, pronta a cominciare la stagione con un certo numero di centrali difensivi e ora costretta al pensiero di trovare un sostituto del proprio capitano sul mercato. Secondo quanto riporta la Bild, il nome sarebbe già stato trovato: si tratta di Jerome Boateng, fratello del viola Kevin-Prince, ormai ai margini del progetto bavarese di Kovac. A supportare la propria tesi, la testata tedesca aggiunge un indizio sull’ormai deteriorato rapporto tra il difensore e il club. All’ora di pranzo i giocatori del Bayern Monaco hanno partecipato all’ormai consueto servizio fotografico per il loro sponsor che produce birra e Boateng non si è fatto vedere. Come se dell’allegra famiglia bavarese non facesse già più parte.

Foto: Bild