Bild, Jovic avrebbe rifiutato il Milan per tornare all’Eintracht

Luka Jovic è tornato in questa sessione di mercato in Germania, all’Eintracht Francoforte, e l’aria tedesca sembra averlo rinvigorito come mostrato nella sua prima partita dal ritorno in Bundesliga chiusa con una doppietta. Secondo quanto riportato oggi dalla Bild, l’attaccante serbo pur di ritornare a Francoforte avrebbe rifiutato le avanches di diversi club come Wolves, West Ham e il Milan. Forse l’obiettivo dei rossoneri era quello di ricomporre la coppia Rebic-Jovic che tanto bene aveva fatto nelle stagioni 17/18 e 18/19.

Foto: Marca