Bild: infortunio grave per Tolisso, rischia l’Europeo

Continuano i problemi per Hansi Flick alla vigilia della gara di Bundesliga contro l’Eintracht e a pochi giorni dagli ottavi di Champions contro la Lazio. Come riporta la Bild, Corentin Tolisso si è infortunato gravemente durante la seduta di allenamento di ieri.

Il Bayern Monaco non ha ancora rilasciato un comunicato in merito ma in Germania parlano di un lungo stop per il giocatore, addirittura di circa 6 mesi, dunque il 26enne francese rischia di saltare anche l’Europeo.

Foto: Twitter Bayern