Il Tottenham è piombato con decisione su Matthias Ginter. Secondo quanto riporta la stampa tedesca, in particolare la Bild, gli Spurs starebbero preparando l’assalto al difensore classe ’94 del Borussia Monchengladbach, individuato da Pochettino come il rinforzo ideale per il reparto arretrato. Il club teutonico, però, chiede oltre 60 milioni di euro per lasciar partire Ginter.

Foto: Kicker