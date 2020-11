Bild: il Milan su Marcus Thuram

Per l’attacco, come ruolo di esterno, il Milan guarda in Germania, in casa Borussia Mönchengladbach. Il quotidiano sportivo tedesco, ‘BILD‘ parla di un interesse dei rossoneri per Marcus Thuram, figlio d’arte, del mitico difensore Lilian. Il giocatore francese, classe 1997, sta facendo parlare di sé per le ottime prestazioni offerte con il Mönchengladbach.

La sua duttilità tattica che gli permette di agire sia come punta centrale che come esterno sembra una caratteristica idonea al gioco di Stefano Pioli che avrebbe chiesto al club di sondare il terreno per il giocatore. Un tentativo da parte della dirigenza rossonera è quindi plausibile già nelle prossime sessioni di mercato. Da capire se verrà fatto subito a gennaio o se ne riparlerà nel caso nella prossima estate.

Foto: Twitter Borussia