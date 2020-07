Bild: il Milan insiste per Koch, c’è il gradimento di Rangnick

Il difensore centrale del Friburgo Robin Koch è il profilo ideale per il nuovo corso del Milan. Giovane, forte e rientra nei parametri imposti da Ivan Gazidis. Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il calciatore classe 1996 ha il contratto in scadenza nel 2021 ed è seguito anche da altre società europee come il Tottenham ed il Lipsia. Considerata la condizione contrattuale, il ragazzo può andare via a parametro zero nella prossima estate ed è per tale ragione che il Friburgo ha la necessità di venderlo in questa finestra di calciomercato. Per il difensore, che compirà 24 anni il prossimo 17 luglio, il club chiede non meno di 17 milioni di euro.

Robin Koch è il figlio di Harry, ex difensore vincitore della Bundesliga con il Kaiserslautern nel 1998. Difensore alto 192 cm, molto abile nel gioco aereo, si è dimostrato uno dei migliori centrali del campionato tedesco. Può all’occorrenza, essere impiegato anche come mediano. Ha già collezionato 87 presenze con il Friburgo e realizzato 5 reti con la maglia dei Breisgau-Brasilianer, tra Bundesliga e Coppa di Germania. C’è già il placet di Ralf Rangnick: la presenza dell’allenatore tedesco potrebbe risultare fondamentale per il lieto fine della trattativa. Il tecnico aveva tentato invano di portarlo a Lipsia e lo accoglierebbe molto volentieri a Milanello.

Foto: Koch Robin Kicker