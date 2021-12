Bild, il Borussia Dortmund prova a convincere Haaland: ingaggio raddoppiato

Il Borussia Dortmund vuole provare a trattenere a tutti i costi l’astro nascente, ma quasi affermato, del calcio mondiale Erling Haaland in casa giallonera. Sull’attaccante norvegese classe 2000 ci sono gli interessi dei migliori club d’Europa, con il Real Madrid che fa da capofila. Da canto suo il Dortmund vorrebbe prolungare la permanenza di Haaland in Germania per almeno un altro anno e sta pensando di offrire un rinnovo di contratto con ingaggio raddoppiato.

FOTO: Twitter Borussia Dortmund