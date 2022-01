Bild: il Borussia Dortmund ha chiesto un incontro con il padre di Haaland e l’agente Raiola

Il Borussia Dortmund avrebbe chiesto un incontro al padre del suo tesserato Erling Haaland e all’agente Mino Raiola per la prossima settimana. Il club tedesco ha fretta di capire quelle che saranno le intenzioni dell’attaccante norvegese che vuole lasciare la Germania in estate nonostante abbia un contratto fino al 2024. Quel contratto ha una clausola di 75 milioni di euro che il calciatore ha accettato in cambio della non forzatura della partenza dal Borussia nelle prime due stagioni . Quell’accordo scade adesso ed è per questo che il club di Dortmund vuole conoscere al più presto la situazione di Haaland, uno degli attaccanti più ricercati.

FOTO: twitter personale