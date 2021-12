Il Borussia Dortmund non ha preso di buon gusto le voci dell’agente di Erling Haaland, Mino Raiola, sulla possibilità che il calciatore norvegese si trasferisca in un altro club nella sessione di mercato estiva. Il Dortmund vorrebbe tenere l’attaccante per un altro anno in Germania, ma vista la folta concorrenza al giocatore. FOTO. Twitter Haaland