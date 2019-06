Bild: il Bayern tenta il blitz per Carrasco. Ma l’Arsenal…

Nei giorni scorsi Yannick Carrasco, esterno d’attacco belga del Dalian Yifang, era uscito allo scoperto parlando del suo futuro (C’è un club interessato a me. Spero che l’affare vada in porto, vorrei tornare in Europa”). Poi dall’Inghilterra hanno aggiunto che lo stesso Carrasco si avvicinava a grandi passi verso la firma con l’Arsenal. Ma nelle ultime ore, secondo quanto rivela la Bild, il Bayern Monaco avrebbe tentato l’inserimento per il belga, ritenuto l’alternativa a Sané, che il City vuole tenere. L’Arsenal, però, sembra aver guadagnato su Carrasco un vantaggio difficilmente colmabile per la concorrenza.

Foto: niuewsblad.de