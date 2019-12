Bild: il Bayern scarta la pista Pochettino. A giugno tutto su Tuchel

Nelle ultime settimane era rimbalzata con forza la voce di un possibile approdo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Bayern Monaco. L’autorevole Bild, però, è di tutt’altro avviso: come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, l’ex manager del Tottenham non sarebbe tra i candidati per raccogliere l’eredità di Hans-Dieter Flick, recentemente subentrato all’esonerato Niko Kovac. In vista di giugno, infatti, il Bayern andrà all’assalto di Thomas Tuchel, sotto contratto con il Psg fino al 2021.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham