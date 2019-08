Bild: il Bayern paga 8,5 milioni per il prestito di Coutinho

Philippe Coutinho è già a Monaco di Baviera, ha svolto le visite mediche ed è pronto per essere un nuovo giocatore del Bayern. Nell’attesa dell’annuncio ufficiale, i tedeschi di Bild hanno svelato le cifre dell’accordo con il Barcellona. Il brasiliano arriva in Bundesliga a titolo temporaneo, coi bavaresi che pagheranno 8,5 milioni di euro per accaparrarsi le sue prestazioni fino al prossimo giugno, oltre a prendere in carico per intero il suo ingaggio, vicino ai 12 milioni. A fine stagione, poi, il Bayern potrà decidere se avvalersi dell’opzione di riscatto presente nell’accordo.

Foto: Marca