Bild: il Bayern Monaco pensa a Dembelè se fallisse il rinnovo di Coman

Dopo le incomprensioni tra l’agente di Ousmane Dembelè e i negoziatori del Barcellona il futuro del francese in blaugrana non è più certo. Il giocatore ha espresso la volontà di restare in Catalogna e il tecnico Xavi lo vorrebbe ancora tra le sue fila ma il nodo ingaggio potrebbe dividere le strade. Sul giocatore c’è l’interesse del Psg ma anche del Bayern Monaco che sta seriamente pensando a Dembelè qualora non dovesse concludersi il rinnovo di un altro francese, Kingslay Coman. FOTO: Twitter Barcellona