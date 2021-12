Bild: il Bayern Monaco mette sul mercato di gennaio tre giocatori

Il Bayern Monaco, dopo l’accordo per il trasferimento di Cuisance al Venezia, è pronto a cedere altri tre giocatori non ritenuti indispensabili nelle gerarchi del tecnico Nagelsmann. Il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Sarr, terzino destro e riserva di Pavard il cui contratto scade nel 2024 con un ingaggio tendenzialmente alto. Il secondo nome è quello del centrocampista francese Tolisso: finora nessuna richiesta ufficiale, il giocatore vorrebbe partire in questo inverno e su di lui ci sono stati vari interessamenti tra cui Inter e Roma. Infine c’è Roca, per lui solo quattro presenze in tutto il girone di andata. FOTO: sito Uefa