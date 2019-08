Bild: il Bayern fa saltare la trattativa per Mandzukic

Il Bayern Monaco si tira indietro nell’affare Mandzukic. Secondo quanto riportato dalla Bild, i bavaresi hanno interrotto le trattative per l’attaccante della Juventus nonostante si fosse già trovato un accordo con la società bianconera e con il giocatore stesso. Per il 33enne sarebbe stato un ritorno tra le fila dei Die Roten, per i quali ha già giocato nel biennio 2012-14.

Foto: AS