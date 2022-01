Bild: il Barcellona cerca un difensore e tratta con Süle in scadenza

Il Barcellona è alla ricerca di un giocatore nel reparto difensivo da regalare al tecnico Xavi per migliorare la rosa blaugrana a disposizione. L’ultimo nome sarebbe quello del centrale tedesco in forza al Bayern Monaco, ma in scadenza di contratto a giugno 2022, Niklas Süle. Il giocatore è autorizzato dal regolamento a negoziare con altri club e il Barcellona si sarebbe già fatto avanti.

FOTO: twitter bayern monaco