Bild: il Barcellona alza l’offerta per Lewandowski, muro Bayern

Il Barcellona continua a trattare Robert Lewandowski. Il polacco ormai separato in casa col Bayern Monaco, vuole andare via e iniziare la nuova esperienza con i blaugrana. Stando a quanto riporta la Bild i blaugrana avrebbero alzato l’offerta per l’attaccante arrivando ad offrire 40 milioni più 5 di bonus. I bavaresi però continuano a chiedere 60 milioni. La sensazione è che il muro del Bayern cadrà e l’offerta verrà accettata. Il polacco infatti è in scadenza e il prossimo anno potrebbe andar via a zero.

Foto: Twitter Bayern Monaco