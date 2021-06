Bild: Guardiola vuole André Silva al City per sostituire Aguero

Secondo il quotidiano tedesco Bild, Pep Guardiola vorrebbe un attaccante per sostituire il Kun Aguero, ormai andato al Barcellona ufficialmente. La figura trovata per il tecnico spagnolo del Manchester City sarebbe quella di André Silva, punta portoghese dell’Eintracht Francoforte ed ex Milan. Il suo prezzo si aggira attorno ai 40 milioni di euro per l’attaccante che in questa stagione ha fatto 28 gol in 32 partite, numeri importanti che possono essere adatti per un nuovo attaccante del Manchester City.

Foto: Twitter personale