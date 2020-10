Bild dura con Douglas Costa: «Serve al Bayern il ritorno di questo “mercenario”?»

Non va tanto per il sottile il giornale tedesco Bild nei confronti di Douglas Costa. Il popolare quotidiano, in riferimento al ritorno in Bundesliga dell’ex calciatore della Juventus, arriva a chiedersi a cosa serva «questo “mercenario” al Bayern Monaco». Il riferimento al termine mercenario è alle parole di Uli Hoeness, presidente dei bavaresi quando il brasiliano si trasferì a Torino.

Foto: ESPN