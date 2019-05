Bild: Arsenal, ritorno di fiamma per Gotze. Pronto l’assalto al Dortmund

L’Arsenal è al lavoro in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Bild nelle scorse ore, i Gunners sarebbero tornati alla carica per un loro vecchio pallino: Mario Gotze. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, infatti, il club londinese starebbe preparando l’affondo (dopo il tentativo a vuoto della scorsa estate) per convincere il Borussia Dortmund a cedere il fantasista tedesco classe 1992.

Foto: Twitter personale Gotze