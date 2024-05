Bijol: “Spero resti Cannavaro il prossimo anno. Futuro? Vedremo, nel calcio non sai mai cosa ti aspetta”

Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Rtvslo.si, parlando della sua stagione: “È stata una nuova esperienza per me. Nel calcio si superano molti ostacoli e questa annata è stata probabilmente una delle più difficili a cui assisterò nella mia carriera. Ci sono stati molti più bassi che alti, ma alla fine ci siamo riusciti. Il campionato va dimenticato al più presto, sono sicuro che i nuovi risultati saranno migliori”.

Su Cannavaro: “”Sinceramente in queste quattro settimane gli ho tolto molto. L’ho ascoltato bene. Chi dovrei ascoltare se non lui. Ha un carattere speciale, forte ed è un buon allenatore. Posso imparare tanto, ogni giorno cerca di migliorare la squadra, spero che rimanga anche l’anno prossimo”.

Sul futuro: “Se resterò all’Udinese? Vedremo. Nel calcio le cose cambiano velocemente, non sai mai cosa ti aspetta. Per il resto non posso lamentarmi, all’Udinese mi trovo bene, anche se questa stagione è stata davvero molto difficile e non vorrei ripeterla in ogni modo. Il presidente Pozzo è prima di tutto un grande tifoso, poi fa solo quello che gli spetta in base al suo ruolo. Ha le sue idee e gode anche del rispetto della squadra, che aveva capito quanto tutto significasse per lui, quindi anche noi eravamo molto felici per lui”.

Foto: Instagram Bijol