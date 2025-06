Bijol saluta l’Udinese: “Anni di alti e bassi, ma sarò sempre grato per tutto il supporto”

Jaka Bijol è un nuovo calciatore del Leeds. Dopo l’ufficialità del suo passaggio al club inglese, il difensore ha voluto salutare e ringraziare l’Udinese: “Voglio ringraziarvi tutti per gli incredibili 3 anni che ho trascorso in questa splendida città e in questo splendido club… Sono stati anni di alti e bassi per tutti, ma per queste esperienze sarò per sempre grato. Grazie Udinese Calcio per la fiducia che avete riposto in me fin dal primo giorno e soprattutto grazie a tutti i compagni di squadra e allo staff che hanno reso ogni giornata al club migliore! Ho sempre dato il massimo per la maglia bianconera e sarò per sempre grato per tutto il supporto! Grazie di cuore, Jaka”.

Foto: Instagram Bijol