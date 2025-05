Bijol: “Non mi vedo più all’Udinese, voglio fare uno step in avanti”

24/05/2025 | 12:16:28

Intervistato da Telefriuli, il difensore dell’Udinese Jaka Bijol ha parlato del suo futuro: “Se mi vedo ancora in bianconero? Sinceramente no. Vorrei fare uno step avanti, vorrei crescere ancora, vorrei una nuova avventura. In Italia o all’estero? Vediamo come vanno le cose”.

Foto: Instagram Udinese