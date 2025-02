Bijol: “Lucca vuol fare gol. Chiediamo scusa ai tifosi per l’episodio”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Jaka Bijol ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce: “Siamo a 36 punti e andiamo avanti. Questi episodi non devono succedere ma Lucca è un attaccante, vuole fare gol. Chiediamo scusa ai tifosi per questo episodio”.

Poi ha proseguito: “Con questa vittoria, dobbiamo pensare solo a noi stessi. Pensiamo, come ha detto il tecnico, partita dopo partita e giochiamo come sappiamo”.

Foto: Instagram Udinese