Bijol: “Abbiamo perso la fame di fare punti. Non va bene, c’è da lavorare sodo”

Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan.

Queste le sue parole: “Da dove si riparte? Dal lavoro, ogni allenamento dobbiamo dare il massimo con l’obiettivo di fare punti. Questo obiettivo si è un po’ perso e non va bene, dobbiamo mettere più attenzione in allenamento, questo porta ai risultati, ognuno deve lavorare per la squadra e per se stesso, è importante per guardare avanti. Con il Torino è molto importante, è un avversario diretto”.



Quale gol è stato più brutto da prendere? “Difficile da dire, si fanno sempre errori se prendi gol, abbiamo lasciato troppi spazi non solo sui gol. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo perso le misure”.

Foto: Instagram Bijol