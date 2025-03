Bijol: “A chi non piacerebbe l’Inter? Vincerà lo scudetto, intanto voglio batterla”

Il difensore dell’Udinese Bijol ha parlato alla Repubblica a poche ore dalla sfida contro l’Inter. Proprio sulle voci di un possibile trasferimento in neroazzurro dice: “Inter? A chi non piacerebbe? Non credo ci siano tanti giocatori al mondo che in questo momento non vorrebbero essere all’Inter. Sicuramente mi interessa, ma intanto voglio batterla domenica, poi si vedrà in estate”. Su chi la spunterà per il titolo: “Penso che l’Inter ce la possa fare”. Poi non abbandona il sogno di poter portare l’Udinese in Europa: “La Conference League è distante 11 punti. Fino a quando la matematica lo consente ci crediamo.”

Foto: Instagram Udinese