Bijlow: “Sono felice di poter continuare a vestire questa maglia. Mi sono sentito subito a casa qui a Genova”

05/06/2026 | 12:30:40

Il portiere del Genoa Justin Bijlow, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione del rinnovo del suo contratto. Queste le sue parole:

“Sono felice di poter continuare a vestire questa maglia. Mi sono sentito subito a casa qui a Genova, ho trovato una tifoseria calda in grado di trascinarti e di darti una grande carica. Ambientarsi qui è stato più facile di quanto pensassi anche grazie ai miei compagni, allo staff tecnico e ad una società organizzata ed ambiziosa. Non vedo l’ora di tornare in campo per difendere i colori rossoblù e sono pronto come sempre a dare il massimo”.

Foto: sito Genoa