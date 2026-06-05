TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Bijlow: “Sono felice di poter continuare a vestire questa maglia. Mi sono sentito subito a casa qui a Genova”

05/06/2026 | 12:30:40

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il portiere del Genoa Justin Bijlow, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione del rinnovo del suo contratto. Queste le sue parole:
“Sono felice di poter continuare a vestire questa maglia. Mi sono sentito subito a casa qui a Genova, ho trovato una tifoseria calda in grado di trascinarti e di darti una grande carica. Ambientarsi qui è stato più facile di quanto pensassi anche grazie ai miei compagni, allo staff tecnico e ad una società organizzata ed ambiziosa. Non vedo l’ora di tornare in campo per difendere i colori rossoblù e sono pronto come sempre a dare il massimo”.
Foto: sito Genoa