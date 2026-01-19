Bijlow nuovo portiere del Genoa: sta svolgendo le visite

19/01/2026 | 18:27:20

Dopo aver inseguito e preso Bento, con relativa retromarcia del Al-Nassr, il Genoa ha deciso di virare su Justin Bijlow, classe 1998. Raggiunti gli accordi con il Feyenoord, pronto un contratto di due anni e mezzo. Bijlow è già a Genova e in questi minuti sta svolgendo le visite per il nuovo club. Una svolta che si imponeva per la necessità di mettere un altro portiere a disposizione di Daniele De Rossi.

foto sito feyenoord