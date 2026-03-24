Bijlow: “In Italia mi sento a casa grazie al Genoa. La convocazione dell’Olanda mi ha sorpreso”

25/03/2026 | 00:05:50

Justin Bijlow ha parlato del suo momento con il Genoa nel corso di una intervista concessa ad Algemeen Dagblad: “Mi sento a casa in Italia. Genova è una città fantastica. Quando ho firmato, sentivo che sarei diventato presto il primo portiere e infatti, quattro giorni dopo il mio arrivo stavo già giocando. Dopo nove partite con il Genoa, eccomi di nuovo qui con l’Olanda. Sì, ovviamente è sorprendente. Se qualche settimana fa mi avessi detto che sarebbe successo, ti avrei dato del pazzo”.

foto x genoa