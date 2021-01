Bigon: “Per Calabresi-Faragò siamo ai dettagli. L’attaccante solo se ci sarà l’opportunità”

Prima del match contro il Verona, anticipo delle 15.00 della 18° giornata di Serie A, il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, si è soffermato sulla situazione mercato in casa felsinea, cominciando dallo scambio tra Calabresi e Faragò: “Siamo ai dettagli. Non credo che ci saranno grossi problemi. Lo vedremo nei primi giorni della settimana prossima. Per quanto riguarda l’attaccante, lo abbiamo detto spesso: cerchiamo di trovare le opportunità giuste altrimenti non faremo tanto per fare”.

Foto: Bologna Twitter