Bigon: “Mercato? Dipende dalle uscite, Dzemaili ha chiesto la cessione. Dijks sta recuperando”

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato in conferenza stampa: “Medel e Denswil stanno proseguendo il loro recupero, difficilmente ci saranno nella partita di sabato contro la Spal”.

Come procede il mercato?

“Arriverà qualcuno solo se lasceremo andare giocatori che possono effettivamente aiutare la squadra anche in futuro. Altrimenti resteremo così, il gruppo è ben assortito e in caso di infortuni faremo con quello che abbiamo già”.

Dzemaili partirà?

“Attraverso il suo agente ha espresso la sua volontà di lasciare il club e se possiamo accontentarlo lo faremo. Altrimenti resterà qui ad aiutare la squadra. Siamo in attesa di offerte ufficiali”.

Potrebbe arrivare qualcuno in prestito di sei mesi?

“Non escludo questa possibilità ma queste operazioni non mi entusiasmano. Se potremo migliorare la rosa ci penseremo”.

A che punto è il recupero di Dijks?

“Sta recuperando e tornando alla normalità. Non sono sorti nuovi problemi e dovrebbe rientrare entro la fine di febbraio”.

