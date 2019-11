Bigon: “Ibra al Bologna? Ci siamo sentiti, vi spiego”

Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, parla da Casteldebole della settimana vissuta dalla squadra dopo il pesante ko contro il Sassuolo. Queste le dichiarazioni raccolte da Sky: “La prima convocazione di Orsolini è motivo d’orgoglio, nonostante non sia facile avere tanti assenti. Skov Olsen ha dimostrato di essere un talento, ci vorrà un po’ di pazienza, il calcio italiano è molto più complicato, gli darà grande fiducia”.

Sulla situazione di classifica: “Siamo arrivati a Sassuolo dopo una partita complicata, dalla gara di Reggio ci aspettavano tanto e non è arrivato niente. Im Serie A per far punti serve essere cattivi, pratici, non solo propositivi. È la base del calcio di Mihajlovic, ma dovremo essere molto concreti contro il Parma, che è una squadra in forma”.

Possibile l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic? “È una questione molto semplice, pur nella complicatezza di una situazione di questo tipo. Si sono sentiti, lui e il mister, dando disponibilità dal punto di vista dell’idea, di prendere in considerazione anche Bologna, ma è una scelta che spetterà a Ibrahimovic. Si prende del tempo per ragionare sul proprio futuro, è una situazione che ci affascina ma che non possiamo controllare. La nostra disponibilità c’è”.

foto: Bologna Twitter