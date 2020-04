Biglia sul futuro: “Priorità alla famiglia, non ai soldi. Posso giocare ancora un paio d’anni”

Lucas Biglia torna a parlare del suo futuro. Il centrocampista del Milan, in scadenza di contratto, è intervenuto così ai microfoni di Radio Del Plata: “Ho un accordo fino a giugno col club e poi vedremo che fare. Sinceramente voglio dare la priorità a mia moglie e ai miei figli ciò che desiderano. Il lato economico non è prioritario. Penso di poter giocare ancora un paio d’anni. Mi chiedo cosa farò quando mi sveglierò e non dovrò più allenarmi. Sto iniziando valutare di fare il corso di allenatore. In Spagna si può e in Argentina posso farlo online. Questa è la mia idea”.

Foto: Twitter ufficiale Milan