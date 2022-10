Biglia: “Sempre speciale tornare in Italia. Fiorentina rosa di valore”

Intervenuto in conferenza stampa, Lucas Biglia, centrocampista del Basaksehir, ha presentato la partita di domani di Conference League contro la Fiorentina: “Per noi è importante perché avremo davanti una squadra forte che ci permetterà di migliorarci e di misurare il nostro livello. Per me è sempre speciale tornare in Italia: ho passato anni importanti e qui ho dato alla luce un figlio. Alla Lazio ho passato quattro anni bellissimi e sono andato via in un modo che non mi è piaciuto. Ho fatto la mia scelta e sono contento di quello che ho fatto. Credo che i viola abbia una rosa di grande valore ed esprime un bel calcio, ha una rosa per essere ancora più in alto in classifica. All’andata ai viola mancavano giocatori importanti, domani indubbiamente ci giochiamo il primo posto, per questo credo che sarà una gara molto diversa rispetto a quella di Istanbul”.

Foto: Biglia Twitter