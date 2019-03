Una magia di Biglia e il solito Piatek: il Milan sbanca Verona e consolida il 3° posto

Il Milan va. Quinta vittoria consecutiva per i rossoneri, che sbancano il “Bentegodi” battendo 2-1 il Chievo nell’anticipo serale della 27esima giornata di Serie A. Gli uomini di Gattuso passano in vantaggio al 31′ del primo tempo con una magia di Biglia, che supera Sorrentino con una perfetta punizione dal limite dell’area. Al 41′ Hetemaj trova il pari con un preciso colpo di testa sul quale nulla può Donnarumma. Nella ripresa ci pensa il solito Piatek, al sesto gol in campionato con la maglia rossonera, a regalare il successo al Diavolo con una zampata sotto porta. Il Milan passa a Verona e consolida il terzo posto, portandosi momentaneamente a più 4 sull’Inter, impegnata domani contro la Spal.

Venerdì 8 marzo

20:30 Juventus-Udinese 4-1 (Kean 2, Emre Can, Matuidi – Lasagna)

Sabato 9 marzo

18:00 Parma-Genoa 1-0 (Kucka)

20:30 Chievo-Milan 1-2 (Biglia, Piatek – Hetemaj)

Domenica 10 marzo

12:30 Bologna-Cagliari

15:00 Frosinone-Torino

15:00 Inter-Spal

15:00 Sampdoria-Atalanta

18:00 Sassuolo-Napoli

20:30 Fiorentina-Lazio

Lunedì 11 marzo

20:30 Roma-Empoli

CLASSIFICA: Juventus 75; Napoli 56; Milan 51; Inter 47; Roma 44; Torino, Lazio**, Atalanta 41; Sampdoria 39; Fiorentina 36; Parma 33; Sassuolo 31; Genoa 30; Cagliari 27; Udinese** 25; Spal 23; Empoli 22; Bologna 18; Frosinone 17; Chievo* 10.

*Meno 3 punti di penalizzazione

**Una partita in meno

Foto: Twitter ufficiale Milan