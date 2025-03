Biglia: “Il Milan avrà grande pressione, ma Conceiçao non è abituato a mollare”

Stasera, alle ore 20:45, Milan e Lazio scenderanno in campo nel match valido per il 27° turno di Serie A. Una gara di fondamentale importanza per la classifica e della quale ha voluto parlare il doppio ex Lucas Biglia. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “I rossoneri arrivano da un periodo difficile e non sono riusciti ad avere continuità di risultati. Vista la classifica, il Milan avrà grande pressione, ma Conceiçao è bravo e non è abituato a mollare. La Lazio invece ha avuto un cammino più regolare e psicologicamente sta meglio. Arrivare dopo Inzaghi e Sarri non è semplice, ma Baroni è stato bravo a trasmettere un calcio propositivo, anche a costo di correre dei rischi. Ha in rosa elementi che non trovavano spazio in altri club ed è stato bravo a rilanciarli. Rovella è più dinamico di me, ha grande qualità, tempo di gioco e abilità nel trovare gli spazi dove ricevere. Sta dimostrando di essere da Nazionale”.

FOTO: Instagram Biglia