Biglia è in Turchia, pronto per le visite con il Karagumruk

Lucas Biglia è arrivato a Istanbul, confermato quanto vi avevamo raccontato ieri sera. Il centrocampista centrale si sottoporrà nelle prossime ore alle visite con il Karagumruk, non ci saranno sorprese. Biglia ha accettato il biennale che gli era stato proposto, dopo essere stato a lungo in trattativa con il Torino. Ma poi il club granata ha deciso di non approfondire e Biglia ha accettato l’offerta turca.

Foto: Instagram personale di Biglia