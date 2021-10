Biglia: “Con Inzaghi ho sempre avuto un grande rapporto. Balotelli ha le qualità per tornare in Nazionale”

Lucas Biglia, attualmente in Turchia al Karagümrük, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Con Inzaghi ho un grande rapporto. Dal primo giorno in cui è arrivato, perché è arrivato in un momento difficilissimo, eravamo stati eliminati in Europa League e avevamo perso un brutto derby, siamo andati in ritiro ed è arrivato lui che si è preso la responsabilità di tutto. Da lì in poi ha fatto una grandissima carriera fino ad ora”. Su Balotelli suo avversario in Turchia: “Mario è un giocatore fortissimo. Se lo deve mettere in testa, lavorare e tornare al 100% fisicamente. La Nazionale si trova in un grandissimo momento, ma lui ha le qualità per stare lì. Dipende solo da lui”.

FOTO: Twitter Milan