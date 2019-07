Biglia, Boateng, Nainggolan: tra retroscena, sogni e necessità

Sono tre grandi personaggi, oltre ad aver dimostrato anche in tempi recenti di essere eccellenti interpreti dei rispettivi ruoli. Stiamo parlando di Lucas Biglia, Kevin-Prince Boateng e Radja Nainggolan, tutti sul mercato per un motivo o per un altro. Vi avevamo anticipato il forte sondaggio del Genoa per Biglia, proseguito anche nelle ultime ore con la proposta di un altro anno di contratto (attuale scadenza 2020) più eventuale opzione. Biglia guadagna circa tre milioni, soprattutto non vorrebbe lasciare il Milan, la sua stagione è partita bene, ma molto dipenderà dalle prossime operazioni rossonere. E il Genoa, che aspetta, ci proverà ancora. Boateng ha da qualche giorno comunicato al Sassuolo di volere fare una nuova esperienza. Lui tornerebbe volentieri all’Eintracht ma alcune cose sono cambiate e dal punto di vista personale magari deciderà di restare in Italia. A noi risulta che all’Eintracht abbia chiesto di pazientare dopo essere arrivato a pochi passi dal sì, proprio perché sta valutando la proposta a sorprese delle ultime ore firmata Fiorentina. Nainggolan ha creato zero problemi all’Inter, quando gli hanno detto che non sarebbe rientrato nei programmi di Conte non ha battuto ciglio. Aveva aperto alla Cina, ha avuto una sola proposta concreta, ma l’ha rispedita al mittente. Ormai c’è poco tempo, la chiusura è fissata per mercoledì. Il Cagliari ci ha pensato, come altri club italiani, pur preparandosi ad accogliere Nandez dopo Rog. Giulini sarebbe disposto a mettere una cifra appena superiore al milione e mezzo, Nainggolan guadagna circa il triplo. L’Inter vuole capire e pensarci prima di fare un bagno rispetto al corposo investimento della scorsa estate. Ma di sicuro Biglia, Boateng e Nainggolan saranno protagonisti dell’ultimo mese (abbondante) di mercato.

Foto: Twitter ufficiale Inter