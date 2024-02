Bigica: “Mi sento uno di famiglia e sono pronto a dare una mano in questo momento difficile. Viti unico assente per domani”

Emiliano Bigica, neo tecnico del Sassuolo promosso dalla Primavera al posto dell’esonerato Alessio Dionisi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli, recupero della 21esima di Serie A. Le sue parole:

“Si è svolto tutto rapidamente, domenica. Sono stato convocato dalla società dopo la partita della Primavera. Il club mi ha dimostrato grande rispetto nell’affidarmi questo incarico che è molto importante, mi sento ormai uno di famiglia e sono pronto a dare una mano in questo momento non facile. Voglio ringraziare mister Dionisi con il quale ho avuto grande sinergia e grande rapporto umano. Voglio ringraziare anche tutta la società. È quello che ho sempre sognato.

Con i calciatori ho cercato di instaurare un rapporto di fiducia. Sanno che il momento non è facile, bisogna tirare fuori il massimo per raggiungere una salvezza che ci meritiamo per quello che la squadra ha.

Berardi e Toljan? Dall’infermeria l’unico sicuro assente è Viti, cercherò di recuperare – insieme allo staff medico – più giocatori possibili fino a qualche ora prima della gara.”

Foto: sito Sassuolo