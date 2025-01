Come anticipato ieri sera, l’ala del Trapani Alfredo Bifulco è un nuovo giocatore del Campobasso. Tante le pretendenti in Serie C per il giocatore, che alla fine ha però scelto il progetto del club molisano, che nelle ultime ore ha accelerato con maggiore convinzione rispetto alle concorrenti sul classe ’97.

Foto: Instagram Bifulco