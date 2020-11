Bierhoff: “Udinese-Milan mi regala sempre emozioni. Che annata il 1999”

La gara tra Udinese e Milan vede un grande doppio ex che ha scritto pagine di storia con le due società. Parliamo di Oliver Bierhoff. L’ex attaccante tedesco ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle emozioni che gli regala questa partita e si è soffermata su un’analisi sul momento delle due squadre.

Queste le sue parole: “Udinese-Milan per me è sempre una gara ricca di emozioni e bellissimi ricordi. Quando arrivai in Friuli non ci fu grande euforia. Mi accolsero 4 persone e mi presentarono con Zaccheroni nella più totale indifferenza. Non ero nemmeno la sua prima scelta, a causa di un mio gol quando ero al Milan, lo avevano esonerato a Venezia. Il nostro matrimonio però funzionò, anche nel Milan”.

Sul Milan: “Il Milan veniva da diverse stagioni deludenti ma ora è pronta per tornare dove merita e per lottare per i traguardi che gli competono. E’ una società straordinaria. Capii subito la mentalità di quella squadra. Mi voleva la Juve, ma Berlusconi mandò un aereo privato quando seppe che ancora non avevo firmato e che Agnelli stava pressando. Ci accordammo in due giorni. Oggi i tempi sono cambiati ma c’è fiducia in questo gruppo e può essere una stagione positiva. Pioli ha dato equilibrio alla squadra e poi c’è Ibra che è un fuoriclasse, anche a 39 anni: dà tutto e carica tutti, ha la mentalità vincente e può essere da esempio a tanti giovani. I tanti ’99 presenti in rosa possono essere un segnale: il 1999 è stata una buona annata. Sono stato orgoglioso di far parte di quella squadra che vinse lo Scudetto. Potevamo fare di più in Europa ma i tempi non erano ancora maturi come qualche anno dopo”.

