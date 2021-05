Bierhoff: “Low sarebbe all’altezza di panchine come Real e Barcellona”

Dopo il suo addio alla panchina della Germania (che arriverà dopo gli Europei), Joachim Low potrebbe proseguire la sua carriera su alcune panchine importanti.

Su tutte quelle di Barcellona o Real Madrid. Sul futuro del CT si è espresso anche Oliver Bierhoff, dg della Nazionale tedesca all’interno del podcast Phrasenmaeher: “Joachim Low è una persona che ama il bel calcio. Un aspetto perfetto per club come Real Madrid e Barcellona. Se sarebbe all’altezza di Blancos e Blaugrana? Certo che sì, anzi, non vedo l’ora che qualcuno lo contatti”.

Foto: Sito Germania