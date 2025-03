Bierhoff: “Italia-Germania? La sconfitta del 2012 una delle più amare della nostra era”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Oliver Bierhoff, è tornato a parlare della vittoria dell’Italia contro la Germania a Euro2012: “Non ricordo questa partita. Scherzi a parte, fu una gara cruciale per Löw, perché fino a quel momento era quasi intoccabile. Ha avuto troppo rispetto per l’Italia, troppo difensivo. Quando ho sentito i suoi piani prima della gara, mi sono arrabbiato. Abbiamo cambiato troppo per paura. Abbiamo perso 2-1, prendendo il secondo gol di Balotelli partendo da corner per noi. Löw è stato molto criticato, si è detto in Germania che ha perso lui anche per sacrificare Kroos in marcatura su Pirlo, però abbiamo dominato noi, ma abbiamo subito gol stupidi. La sconfitta nel 2012 è stata forse una delle più amare e più sentite nella nostra era. Anche se poi ci spinse al titolo Mondiale del 2014”.

Foto: Twitter Germania