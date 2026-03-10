Bierhoff: “Il Milan ha già vinto un campionato con 7 punti da recuperare. Per me può farcela”

10/03/2026 | 13:30:43

Oliver Bierhoff, ex bomber del Milan e Nazionale tedesca, crede nella rimonta scudetto del Milan ai danni dell’Inter.

Nel 1999, i rossoneri vinsero uno scudetto sulla Lazio, recuperando proprio 7 punti.

Alla Gazzetta dello Sport, il tedesco parla proprio di questo: “Come abbiamo fatto? Semplice, ci abbiamo creduto e abbiamo messo insieme un filotto clamoroso di vittorie”.

Una impresa che secondo lui può riuscire anche alla squadra di Allegri: “Se ci credo? Sì. Nel derby ho visto una squadra motivata, che ha fiducia e ha disputato un ottimo primo tempo. Forse nella ripresa si è abbassata un po’ troppo, ma ha resistito, segnale chiaro che, nonostante di fronte ci fosse l’Inter, là dietro c’è organizzazione e voglia di soffrire”.

In merito ai singoli, ha poi parole di stima per Modric “Rimanga per il bene del Milan e del calcio italiano: un altro Modric in giro non c’è. Rabiot? Impressionante: una mezzala che ha tecnica, fisico, senso del gol e capacità di sacrificarsi. Fullkrug? Segnerà anche lui, che è un bravo ragazzo che può far comodo con le sue caratteristiche”.

Foto: Instagram personale