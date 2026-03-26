Bielsa: “Valverde sta mostrando qualità che non avevamo mai visto prima, è un giocatore molto dinamico”

26/03/2026 | 14:28:56

Il ct della Nazionale uruguaiana, Marcelo Bielsa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inghilterra. Queste le sue parole:

“Valverde? Fede si è sempre distinto per il suo prezioso contributo, ma è vero che nelle ultime partite ha dimostrato una notevole capacità di destabilizzare le difese; sta mostrando qualità che non avevamo mai visto prima. Ha giocato bene come centrocampista, attaccante esterno, terzino destro, ora più come esterno… è difficile per Valverde non trovare soluzioni a qualsiasi situazione si presenti in campo, ovunque sia, visto che è un giocatore molto dinamico”.

Foto: Instagram Uruguay